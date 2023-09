Jogos do Servidor Público Municipal está com inscrições abertas para a 16ª edição

A 16ª edição dos Jogos do Servidor Público Municipal realizado pela Funesp (Fundação Municipal de Esportes) que será disputado em outubro está com as inscriçõe abertas.

As competições serão disputadas nas modalidades: damas, xadrez, tênis de mesa, bozó, dominó, truco ponto acima, sinuca, voleibol, futebol society (18 a 40 anos), futebol society (41 anos acima), futsal e basquete 3×3.

Cada atleta inscrito poderá participar em duas modalidades coletivas e uma modalidade individual, representando somente uma secretaria/órgão/autarquia em qualquer modalidade.



A inscrição poderá ser efetivada com a doação de 1 brinquedo por atleta como taxa para participar do evento. As inscrições poderão ser realizadas no Ginásio Avelino dos Reis, o Guanandizão, localizado na Travessa do Touro, número 130, Jardim Nhanha, com a equipe da Gerência de Organização de Eventos.

