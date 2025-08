Jon Bernthal exibe novo uniforme de Justiceiro

O ator Jon Bernthal foi flagrado no set de filmagens do novo especial do Justiceiro com o visual completo de Frank Castle, incluindo o tradicional traje preto com o icônico símbolo branco no peito.

A produção faz parte da linha Marvel Special Presentation e tem estreia prevista para 2026 no Disney+.

O projeto marca o retorno do anti-herói após a sua última aparição no universo Marvel, em "Demolidor: Renascido", e contará com roteiro coescrito por Bernthal e pelo cineasta Reinaldo Marcus Green ("King Richard").

Segundo informações dos bastidores, a história se passa após os eventos da série do Demolidor e deve apresentar um Justiceiro mais alinhado com sua representação sombria dos quadrinhos.

FIRST LOOK at Frank Castle’s new suit on set of ‘THE PUNISHER’ special presentation!



: @/stevesandsnyc on Instagram pic.twitter.com/R0hrsYJ7vV — ໊ (@wandasattorney) August 5, 2025

A revelação do novo visual gerou entusiasmo entre os fãs e reacendeu especulações sobre a presença de Frank Castle em "Homem-Aranha 4: Um Novo Dia", estrelado por Tom Holland.

A divulgação da nova imagem ocorre dias após a primeira foto do traje atualizado do Homem-Aranha, com as filmagens iniciadas em Glasgow, na Escócia.

O elenco de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" também contará com os retornos de Zendaya como MJ e Jacob Batalon como Ned. A atriz Sadie Sink, de "Stranger Things", foi escalada para um papel ainda não revelado.

