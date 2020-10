Jorge Aragão recebe alta após 12 dias internado com Covid-19

Sarah Chaves, com informações do G1

O cantor e compositor Jorge Aragão, confirmou através de mensagens nas redes sociais que está casa após passar por uma internação devido a infecção por coronavírus.

Ele afirma que se recupera da doença.“Vencemos mais essa batalha. Já estou em minha casa desde o último domingo e em plena recuperação. Fica aqui a minha reverência e gratidão aos profissionais da saúde e a todos vocês pelas mensagens positivas”, afirmou Aragão.

Jorge Aragão foi internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no dia 13 de outubro.

