Jornal norte-americano diz que Brasil é "linha de montagem de espiões" russos

Uma reportagem publicada nesta quarta-feira (21) no jornal norte-americano ‘The New York Times’ mostra que o governo da Rússia vem usando o Brasil como plataforma para formar seus próprios espiões, que, depois de assumirem identidade no Brasil, são enviados para outros lugares do mundo.

Segundo uma investigação própria do jornal estadunidense identificou uma série de cidadãos russos que foram ao Brasil para forjar outra identidade enquanto se formavam como espiões e que, posteriormente, eram enviados para outros países para cumprirem serviços de espionagem.

Outra reportagem, desta vez do Fantástico, da Globo, havia revelado em 2024 que um suposto espião russo preso no Brasil recebia dinheiro de funcionários da Embaixada da Rússia no Brasil.

Ainda segundo o ‘The New York Times’, faz parte do esquema que os espiões se “camuflem” em cidades brasileiras e se “tornem” brasileiros, construindo uma identidade e reputação que não gerasse questionamentos.

Com isso, os agentes poderiam viajar para os Estados Unidos ou países na Europa e Oriente Médio como se fossem brasileiros, não russos.

Um dos casos citados pela reportagem do The New York Times é o do Sergey Cherkasov, cidadão russo preso no Brasil por uso de documentos brasileiros falsos e suspeito de espionagem.

Ele recebia, segundo investigação da Polícia Federal, ajuda de um funcionário da diplomacia russa no Brasil.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também