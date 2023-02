Jornalista Carlos Voges dá entrada na Santa Casa em "situação grave"

O jornalista Carlos Voges deu entrada na UPA Tiradentes na tarde desta sexta-feira (17), na Capital, com problemas no coração. As informações iniciais são de que ele foi para a unidade de saúde sozinho passando mal, com o celular descarregado.

“Ao que tudo indica, ele teve um problema no coração de novo, uma vez ele já infartou, e agora ele teve de novo esse problema. Ele foi transferido para a Santa Casa agora a pouco. Ainda não temos informações mais precisas do que aconteceu, mas parece que é uma situação grave”, explicou uma colega de profissão.

De acordo com informações apuradas pelo JD1, Voges já está com familiares e recebendo atendimento no Hospital Santa Casa de Campo Grande.

"Deus ajude que ele saia bem dessa!”, desejou um colega de profissão.

Procurada, a Santa Casa confirmou que o jornalista deu entrada no hospital e já está recebendo atendimento médico. Questionado sobre o quadro de saúde de Voges, o hospital não confirmou o problema em decorrência do álcool.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também