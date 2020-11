Jornalista da Globo sofre ofensas homofóbicas e ameaça de morte

Sarah Chaves com informações do Metrópoles

O jornalista Marcelo Cosme da GloboNews e TV Globo compartilhou em seu Instagram uma mensagem de ódio que recebeu de um usuário homofóbico.

O usuário chamado “Wagner” chegou a ameaçar o profissional de morte “Babaca. Vc tem boca de chup de p e cara de idiota… sai da tela ou vai morrer”.

Na sequência, a pessoa continuou com insultos homofóbicos e também foi racista escrevendo: “Homossexual. Saia da tv. Seu macaco feio” e “Vc tem cara de terrorista.. negro de mierda”.

Marcelo escreveu junto à denúncia: “Não é mimimi. É disso que falamos todos os dias. São ameaças, ataques, ofensas, desrespeito. E sabemos que homofobia, racismo e xenofobia são crimes. Infelizmente recebo esse tipo de msg direta. Não aceitarei”, alegou o jornalista.

Crime

A Constituição Federal de 1988 determina no Art. 3º, inciso XLI que "Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação; e no Art. 5º, inciso XLI, que “a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais". Saiba mais no portal Guia de Direitos.

Deixe seu Comentário

Leia Também