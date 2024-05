Jornalista lança livro de estreia que reflete a 'normalização da violência'

O jornalista Vinícius Squinelo estreia na literatura com um livro de contos que passeiam entre a realidade e a ficção fantástica. Em “Corpos pela Cidade”, o escritor debate a banalização da violência e a “espetacularização do grotesco de forma despretensiosa”.

Para Adrianna Alberti, escritora que fez a apresentação do livro em seu lançamento, a obra está situada no espaço "entre o absurdo e a realidade”. “Há experiência que nos faz questionar sobre a normalização da violência, mas também sobre o que um mero sujeito pode fazer diante da inevitabilidade do cotidiano", reflete.

Com experiência em jornais diários impressos e online, o profissional, diretor de jornalismo do TopMídia News, tomou gosto pela leitura através de clássicos brasileiros e depois foi se aprofundando na literatura mundial. “Acho que eu me apaixonei pela literatura no colégio. Tenho uma família que sempre leu muito, mas despertei meu interesse realmente nas aulas. Comecei com as leituras obrigatórias, como ‘A Moreninha’, obras de Machado de Assis, e não parei mais”, recorda.

Vinicius é apaixonado por J. R.R. Tolkien, Frank Herbert, Margaret Atwood, Charles Dickens, Gabriel García Márquez, Machado de Assis, Ariano Suassuna e Rubens Fonseca, além de muitos outros.

O livro "Corpos pela Cidade" é uma obra de 13 contos e pode ser adquirido por R$ 45 no link.

