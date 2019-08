Jornalista Moacir de Castro morre após problemas cardíacos

O jornalista Moacir de Castro Jorge, 65 anos, morreu nesta segunda-feira (19), dias depois de passar por procedimento cirúrgico no coração. Ele estava internado no Hospital Poncor, em Campo Grande.

Samir Henrique, filho do jornalista escreveu em sua rede social que seu pai passou mal no dia 29 de julho e foi encaminhado as pressas para a unidade hospitalar. “Foram oito horas de cirurgia e houveram algumas complicações. Numa dessas complicações os médicos tiveram que fazer alguns procedimentos e ele ficou algum tempo sem sinais vitais”, disse. O filho esperava pela recuperação do pai, mas ele não resistiu e morreu por volta das 10h30 desta manhã.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentam a morte de Moacir. Ao JD1 Notícias, o presidente da Fertel, jornalista Bosco Martins, falou sobre a perda do amigo de décadas. “O conheci quando cheguei a Campo Grande, trabalhamos juntos e todo o reencontro era recheado de boas risadas. Era um bom contador de histórias”, relembrou.

Em quase 45 anos de profissão, Moacir passou por importantes veículos de comunicação de Campo Grande. No currículo, o jornalista tinha passagens pela TV Morena, Correio do Estado, TV Campo Grande, Diário da Serra, Jornal da Manha, fundador do Jornal do Brasil Central, assessorias da prefeitura de Campo Grande, Governo do Estado e Assembleia Legislativa. A última atuação de Moacir foi no jornal Campo Grande Urgente, como diretor-executivo.

O velório está marcado para começar às 20h, no Cemitério Memorial Park e o sepultamento será no mesmo local, às 13h de terça-feira (20).

