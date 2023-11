Jota Abussafi permanece internado na Capital sem previsão de alta

O apresentador do programa "Jota & Amigos", veiculado no SBT MS, Jota Abussafi, permanece internado no Hospital Cassems de Campo Grande, onde deu entrada no dia 6 de setembro.

De acordo com boletim médico divulgado no perfil do Instagram do apresentador, a internação foi decorrente de um acidente vascular cerebral hemorrágico. "Ele encontra-se na UTI, consciente e estável, respirando com ajuda de aparelhos".

O hospital também informou que Jota está tomando remédios para controlar a pressão arterial e não tem previsão de alta hospitalar.

