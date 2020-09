Jovem acha dinheiro perto de banco e procura dono nas redes sociais

A jovem Angélica Felix de Araújo, de 30 anos, estava fazendo uma campanha nas redes sociais para achar o dono de um maço de dinheiro - de valor considerável – achado por ela em frente a Caixa Econômica Federal de Três Lagos. O montante não tem nenhuma identificação, mas ela prefere devolvê-lo ao verdadeiro proprietário.

‘’O dinheiro fará falta para quem o perdeu. Nada mais justo do que devolver o valor ao legítimo dono’’, destacou a jovem. Ela acrescentou que já esteve desempregada e sabe o quanto o dinheiro faz falta.

Segundo o Perfil News, ela ainda esperou cerca de 20 minutos no local, para ver se alguém iria procurar o valor, mas ninguém foi. Para tentar encontrar o dono, ela postou um anuncio no grupo do Facebook ‘’Desapega’’ e fez o anúncio.

