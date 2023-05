Jovem compra roupa em loja de luxo e descobre que peça é da Shein

A designer de unhas Raphaela Leal, moradora da cidade de Itapema, em Santa Catarina, resolveu se mimar e decidiu investir R$ 469,90 em um look comprado na loja Duguess, porém, acabou descobrindo em casa que o conjunto se trata, na verdade, de um produto vendido na Shein por apenas R$ 215,95.

No vídeo, que já conta com mais de 1.8 milhões de visualizações no TikTok, a jovem conta que resolveu investir em um conjunto de roupas de uma loja mais cara, e ao chegar em casa e ficar curiosa sobre quem produziu a peça, se deparou com um QR Code que a direcionada ao site oficial da empresa chinesa.

"Comprei um conjunto aqui em uma loja de Itapema, renomada. Fui olhar a etiqueta, tipo: 'gostei, vou comprar mais nessa loja' e a etiqueta é de onde? Da Shein, gente", comentou.

Logo após descobrir essa situação “única”, Raphaela voltou até a loja, devolveu a peça e comprou ela na Shein, por pouco menos que a metade do valor.

@raphalealribas O dia que quis comprar uma roupa melhor, de marca numa loja renomada aqui na minha cidade, quando chego em casa e me deparo com a etiqueta q era da shein . NOVO MEDO DESBLOQUEADO! Lembrando que Shein é varejo nao é atacado e é completamente proibido vender Shein! #tiktokbrasil #tiktokbr som original - Raphaela Leal

