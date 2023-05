Jovem dá à luz no Dia das Mães no Regional "É um presente pro resto da vida"

Aos 25 anos, Katielly da Conceição ganhou um presente especial neste dia das mães com o nascimento do seu filho, após mais de 7 horas de trabalho de parto no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.



Katielly entrou em trabalho de parto no sábado (13), mas o bebê só nasceu às 7h11 deste domingo. "Estou muito feliz é um presente para o resto da vida. Até eu fiquei surpresa, bem no dia das mães ganhar esse presente, ficou ainda mais especial".



Mikael Garcia Lopes nasceu com 2,860 quilos no Centro Obstétrico do HRMS.



"Nosso hospital é composto por uma equipe preparada para que gestantes e recém-nascidos sejam atendidos com excelência e humanização, garantindo a segurança e o bem-estar das mamães e os bebês. Que assim como a Katielly, todas as mães tenham um domingo com muitos motivos para agradecer", falou a dra Marielle Alves Corrêa Esgalha, diretora-presidente do HRMS.



"Somos referência em gestação de alto risco, sendo assim muitas pacientes vêm encaminhadas de todo o Estado para atendimentos e partos", disse a enfermeira chefe da maternidade, Juliana Leite



Juliana explica, ainda, que a gestante tem a liberdade de participar da escolha do parto, quando não há riscos para ela e o bebê, e também há um acompanhante de sua escolha desde a entrada até a sua alta. “Dispomos de bolas e barras para exercícios durantre o trabalho de parto, onde a equipe orienta e incentiva a realização dos mesmos", acrescenta.



Para auxiliar as mães, o setor de maternidade do HRMS está organizando a retomada das visitas antecipadas das gestantes das unidades da área de abrangência. "É um oportunidade de apresentar todo o percurso que a gestante percorrerá em nossa unidade, os serviços de apoio como UTI Neonatal, Unidade Intermediária Neonatal e Canguru", afirmou Juliana.



Outro ponto primordial é a amamentação, orientada e auxiliada por toda a equipe multiprofissional composta por enfermeiros, fonoaudiólogos e médicos e especialemnte pela equipe do Banco de Leite.

