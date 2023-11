Jovem de 18 anos passa mal ao descobrir gestação de quíntuplos; vídeo

A estudante Sara Silva, de 18 anos, de Nilópolis, na Baixada Fluminense, descobriu no final de outubro que está grávida de cinco bebês e chegou a passar mal durante o exame de ultrassom.

O momento que o médico fala do quinto filho não foi registrado por conta do tamanho da surpresa. “Quando o médico falou que era um, depois dois, no terceiro eu já estava passando mal. No quinto, não o ouvi falar”, contou a jovem.

“Dia 30 vamos voltar e, se confirmar que tem cinco na barriga, eu posso comemorar”, disse Josafar da Silva, pai de Sara e avô das crianças.

A genética da família do pai ajuda a explicar a gestação natural de cinco bebês. Regiane e Renata, irmãs de Renan, são mães de gêmeos. Assim como uma prima e um tio do rapaz, que também tiveram dois filhos de uma vez.

No entanto, a gestação de quíntuplos é raríssima. “Trata-se de uma gestação extremamente rara, em média um parto a cada 60 milhões são de quíntuplos em um saco gestacional só. Trata-se de uma gestação bastante complicada e tem que ser acompanhada por um serviço especializado”, afirmou o obstetra Rogério Gama. Veja a reação:

