Jovem de 24 anos morre com suspeita de dengue hemorrágica na Capital

Karen Silva Cruz era formada em Filosofia e fazia parte de movimentos políticos do estado

19 setembro 2025 - 18h06Taynara Menezes
Karen Silva era formada pela UFMS  

Karen Silva Cruz, de 24 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (19), com suspeita de dengue hemorrágica, em Campo Grande. A jovem era formada em filosofia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UEMS). 

Nas redes sociais, amigos, páginas da universidade e movimentos manifestaram condolências à família da jovem. A Secretaria de Formação da Juventude do PT/MS também expressou os sentimentos em uma publicação. 

Conforme informações repassadas à equipe de reportagem, Karen morreu com suspeita de dengue hemorrágica.  O velório de Karen está previsto para às 18h desta sexta-feira (19), na Capela das Moreninhas (Rua Ipamerim, 246, Bairro Moreninha II). 

 

