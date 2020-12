Jovem desaparece de clínica de reabilitação

O jovem Alcino Verão Braga Junior, 34 anos, está desaparecido desde a última quarta-feira (2), da clínica Fazenda da Esperança Santo Antônio, em Rio Brilhante, onde fazia tratamento de reabilitação. A última notícia que a família teve é de que ele estaria em Campo Grande.

Segundo apurado pelo JD1 Notícias com a irmã de Alcino, Loredani Verão Braga, 33 anos, na última quarta-feira ele saiu da clínica e não voltou mais. No domingo (6), ele ligou para a mãe de um número desconhecido dizendo que estava com fome e que estava em Campo Grande, próximo a região da rodoviária velha. A família não sabe como ele veio parar na capital.

Foi informado também que a clínica Fazenda da Esperança Santo Antônio sabe do sumiço de Alcino desde quarta-feira, mas não informou a família, vindo a fazer isso apenas na segunda-feira (7), após muita insistência de parentes em pedir uma resposta para o que tinha acontecido.

Até a publicação dessa matéria a clínica não atendeu as tentativas de contato.

Caso saiba o paradeiro de Alcino, entre em contato através do telefone: (67) 9 9681-1516 (Loredani).

