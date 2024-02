Jovem é esfaqueado ao defender mulher de agressões do ex-namorado em Três Lagoas

Um rapaz de 20 anos foi esfaqueado e socorrido em estado grave após tentar ajuda uma mulher vítima de violência doméstica, na madrugada de quarta-feira (31), no bairro JK, em Três Lagoas.

De acordo com o portal RCN67, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender uma ocorrência, onde uma mulher, de 25 anos, estava sendo agredida pelo ex-namorado.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima caída na lateral da rua, com o rosto ensanguentado. Ela estava ao lado de um homem, que também estava caído e ferido por faca.

A mulher relatou aos policiais que vem sofrendo ameaças constantes do ex-namorado, que não aceita o término do relacionamento. Durante a madrugada, ela teria saído e o ex-namorado foi até seu apartamento. Ao perceber que a vítima não estava em casa, o suspeito foi atrás dela e a encontrou próximo à Clínica da Criança, onde começou a agredi-la.

Enquanto a mulher era agredida, o homem de 20 anos tentou intervir, mas acabou esfaqueado na cabeça, pescoço e costas. O suspeito fugiu e deixou o celular, no qual foi possível constatar as mensagens de ameaça.

O homem esfaqueado foi levado pelos bombeiros em estado grave para o hospital, enquanto a mulher recebeu atendimento no Hospital Auxiliadora.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), como tentativa de homicídio, lesão corporal (violência doméstica) e será investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil.

