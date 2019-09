Jovem fica gravemente ferido após ser arrastado por mula em fazenda

Joilson Francelino, com informações do site Edição MS

Leonardo Macedo, 19 anos, ficou gravemente ferido ao ser arrastado por uma mula na manhã desta terça-feira (17), em uma fazenda de Coxim.

De acordo com informações do site Edição MS, o jovem, que é funcionário da fazenda Santa Luzia, localizada a 45 quilômetros do município, caiu do animal, ficou com a perna presa no estribo e foi arrastado por vários quilômetros.

Ele sofreu uma possível fratura de mandíbula, no tórax, dilacerações do lado direito do corpo. O acidente teria acontecido por volta das 07 horas e ele foi encontrado por volta das 9h30.

Após ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura.

Deixe seu Comentário

Leia Também