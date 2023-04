Jovem internada após cheirar pimenta recebe alta da UTI

A jovem Thais Medeiros de Oliveira, de 25 anos, internada após uma grave reação alérgica ao cheirar pimenta, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e já está respondendo a estímulos externos. As informações são do g1.

A mãe da jovem, Adriana Medeiros, disse que sua filha está há quatro dias em um quarto no Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer). Antes disso, a jovem estava internada no Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária e Reabilitação Santa Marta (HDS).

“Ela tem ficado boa parte do tempo acordada. Ela consegue olhar a gente, já está conseguindo mexer a cabeça. Fica querendo conversar. Eu fico até emocionada”, disse Adriana.

Thais chegou a receber alta médica em março, porém, foi internada no início deste mês após uma infecção.

Entenda o caso

A jovem acabou passando mal em 17 de fevereiro após cheirar, durante um almoço de família, um frasco com pimenta-bode.

Ela teve uma crise de asma e deu entrada no hospital após ter uma parada cardiorrespiratória, ficando cerca de sete minutos sem pulso e 15 sem oxigênio.

Em entrevista ao Fantástico, o chefe da UTI responsável pelos cuidados da jovem na época, o médico Rubens Dias, afirmou que ela não voltará às “atividades habituais e normais”.

“A gente espera uma lesão neurológica grave. Pode ter uma recuperação, mas a gente acredita que voltar às atividades habituais, normais dela, isso, infelizmente, não”, afirmou.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também