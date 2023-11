Vale tudo pela beleza? Jovem morre ao fazer lipoaspiração no joelho

A modelo e digital influencer Luana Andrade de 29 anos, conhecida como Lu Andrade, morreu durante o começo da tarde desta terça-feira (7), após complicações em uma lipoaspiração no joelho. A cirurgia foi realizada ontem, no Hospital São Luiz, unidade do Itaim, em São Paulo.

Ela ficou conhecida publicamente após participar do reality Power Couple da TV Record. Conforme uma nota do hospital, a modelo sofreu várias paradas cardiorrespiratórias e não resistiu, vindo a falecer.

“Ela internou para fazer uma lipo. Estava tudo bem, [era] com um dos profissionais mais conceituados do mercado, e aí aconteceu essa fatalidade. Ela veio a ter a parada cardíaca no meio do procedimento”, explicou um dos empresários de Luana ao iG Gente.

Ele então detalhou que houve outras três paradas e Luana não resistiu. “Ela teve a primeira e reanimaram. Teve a segunda, ficou tudo bem. Teve a terceira, ficou tudo bem. E teve a quarta, que foi na madrugada. Ela estava fazendo a lipo e aconteceu a fatalidade de ter as quatro paradas.”

Quem era Luana Andrade - A influencer Luana Andrade era formada em publicidade e propaganda e atuava como modelo, além de ser assistente de palco do Domingo Legal, programa de auditório do SBT.

Com mais de 290 mil seguidores no Instagram, Luana compartilhava seu estilo de vida nas redes sociais, principalmente viagens, treinos e looks.

