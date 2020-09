Jovem morre ao ser arremessada de caminhonete em MS

Após o veículo capotar, na tarde de domingo (6) a jovem Karine Mariano Valentim, de 20 anos, morreu depois de ser arremessada da caminhonete em que estava. O grave acidente aconteceu na MS-112, em Cassilândia que fica a 338 quilômetros de Campo Grande.

Conforme a ocorrência, Karine estava com mais três pessoas em uma caminhonete S-10 cor branca. O motorista de 41 anos, teria perdido o controle da direção do veículo no Km 205, capotou e a caminhonete caiu em um barranco às margens da rodovia.

A caminhonete foi encontrada em uma pastagem e o corpo de Karine estava a cerca de 20 metros da caminhonete. O condutor foi socorrido e transferido para Três Lagoas em estado grave, com traumatismo craniano. Uma jovem de 19 anos, foi encaminhada ao Pronto Socorro com ferimentos leves.

A perícia encontrou uma latinha de cerveja vazia no veículo.

