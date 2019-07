Jovem perde perna em acidente e pede ajuda em "Vaquinha Solidária"

O jovem Renan Henrique, de 24 anos, sofreu um acidente de trânsito no começo do ano, em Vicentina, que o levou a amputação transfemural da perna direita.

Renan pilotava uma motocicleta, quando uma caminhonete que saía de um posto de gasolina o atingiu. Mas, a situação não levou dele o sorriso e a força de vontade de continuar vivendo uma vida “quase normal”, já que ele precisa de uma prótese para realizar algumas tarefas corriqueiras.

O rapaz não tem condições de comprar a prótese, que segundo vários orçamentos, custa em torno de R$ 150 mil mais 6,4% de taxas de sites, entregas e outros, e conta com uma "VAQUINHA SOLIDÁRIA" para comprar.

Renan conta como foi o processo após a amputação do membro. “Fiz mais seis cirurgias e 20 sessões de oxigenoterapia em câmara hiperbárica, para o controle de uma seria infecção resultante da exposição dos ferimentos na rodovia antes dos primeiros socorros, totalizando 28 dias de internação, sendo quatro na UTI”, explica.

Apesar de toda dor dos procedimentos para recuperação e da fraqueza física o rapaz precisou de muita coragem para se adaptar a nova condição física. “Apesar das situações constrangedoras no inicio do processo, mantive o bom humor e não me deixei abalar pela situação, eu consigo viver minha vida, saio com os meus amigos, vou a shows e festas (por teimosia), tento não me limitar a continuar seguindo os meus desejos”, explica com bom humor.

Renan contou que vem se adaptando bem ao novo desafio, mas que infelizmente ainda não consegue fazer tarefas simples como “longas caminhadas com um fone de ouvido e de dirigir”.

O processo de cicatrização ainda é recente e em pouco tempo ele já poderá usar a prótese tão sonhada. Renan conta com a ajuda de amigos e de doações para tornar este sonho realidade.

Renan deixa uma mensagem de alegria. “primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente a cada um que contribuiu, contribuirá e/ou compartilhou a Vakinha. Sou muito grato. Fico feliz e grato não só pelo valor, mas por ver que tem tanta gente com o coração bondoso no mundo, disposto a ajudar o próximo”, finalizou

Aos doadores que tiverem qualquer dúvida, o jovem disponibiliza os laudos médicos, orçamentos ou até mesmo os prontuários hospitalares.

Para mais informações é só entrar em contato pelo telefone fixo (67) 3468-2314, ou procurar por Renan Henrique no Facebook e Instagram ou enviar um email no reenanzoo@gmail.com.

