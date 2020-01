Jovem que sofreu acidente em frente ao shopping morre na Santa Casa

Jhonny Oliveira Mendes, 27 anos, morreu nesta quinta-feira (30), pouco mais de dois meses depois de se acidentar em frente ao Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande.

De acordo o registro policial, no dia 28 de novembro de 2019, o jovem transitava com sua motocicleta pela avenida Consul Assaf Trad quando, em frente ao shopping, sofreu uma queda. Chovia no momento do acidente e a motocicleta teria “aquaplanado”.

O rapaz estava consciente no momento do acidente. Ele foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa com fratura nos dois fêmurs e na tíbia. A vítima ficou internada no hospital até esta quinta, quando veio a óbito às 00h15.

