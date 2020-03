Jovem que teria participado de roubo é encontrada esquartejada

Aline Beatriz Corrêa Esmeraldo, 22 anos, foi encontrada esquartejada dentro de uma máquina de lavar na madrugada na quarta-feira (11), em Autazes, no Amazonas.

De acordo com informações da mídia local, por volta da meia-noite do dia anterior, a polícia recebeu a denúncia de que um corpo havia sido jogado em um local conhecido como ramal do Bacuri. Após adentrar a mata, a polícia encontrou uma máquina de lavar de cor preta, com forte odor, com o corpo esquartejado da vítima dentro dela.

O corpo foi removido e encaminhou para necropsia no hospital da cidade. Populares informaram que Aline teria envolvimento com tráfico de drogas e que estava sendo ameaçada.

Ela seria suspeita ainda de participar de um assalto a um mercadinho da região, com dois outros homens, de onde teriam levado R$ 17 mil do estabelecimento, no dia 9 de março deste ano. O caso está sendo investigado.

