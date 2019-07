Jovem que trabalhava em cemitério é descoberta e vira modelo de sucesso

Rauster Campitelli, com informações do R7

Um jovem de 19 anos que trabalha em um cemitério foi descoberta por uma das frequentadoras do local e acabou se tornando uma modelo de sucesso. Beatriz Rosa vive com a família em Jacareí, no interior de São Paulo, e foi contratada por uma das maiores agências de publicidade do país. Uma reportagem da Record TV, mostra que ela já fez fotos para marcas de lojas, joias e, recentemente, uma rede de cosméticos.

Quando está de folga, Beatriz aproveita o tempo livre para descansar na companhia dos pais e da cachorra. "Desde criança sempre quis ser modelo, mas não tinha condições para ir em busca", disse a jovem, que se considera muito tímida. A vida da moça mudou há três anos, quando foi descoberta no cemitério em que trabalha limpando túmulos.

Ela chega para abrir o cemitério junto ao pai entre 7h e 8h. Um dia, a dona de um dos túmulos e frequentadora do cemitério, Neusa Luppi, se impressionou com a beleza de Bia. "Fiquei surpresa com a beleza dela", contou a mulher, que se tornou amiga da jovem. "Hoje, aconselho ela a estudar".

Atualmente, mesmo com a carreira de modelo, Beatriz afirma que sempre que pode volta ao cemitério para trabalhar. "É um lugar que me traz paz, me sinto bem aqui".

