Jovem tem pernas esmagadas por carreta bitrem no interior de MS  

A jovem ciclista Joice Aparecida Freitas Pacheco, 21 anos, teve as pernas esmagadas após ser atropelada por uma carreta bitrem na tarde deste domingo (29), em Maracaju. Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas relataram que a bicicleta da vítima apresentava problemas nos freios.

Segundo informações, a carreta trafegava pela Rua Benjamin Constant, no sentido Bairro Paraguai/Vila Margarida, e ao se aproximar do cruzamento com a Rua Bruno do Couto, iniciou convergência a direita, contudo a jovem ciclista Joice que seguia no mesmo sentido que o da carreta, não conseguiu frenar sua bicicleta, mesmo colocando os pés no chão e colidiu com o último eixo da carreta bitrem, sendo que as rodas passaram sobre as pernas e o quadril de Joice.

Populares afirmaram que Joice gritava muito, mas ela afirmava que o que estava te machucando era o asfalto quente, que estava queimando sua pele.

O condutor da carreta parou imediatamente, após perceber o que ocorreu, e permaneceu no local até que a jovem Joice fosse socorrida pelos militares do Corpo de Bombeiros.

No local ficou muito tecido humano de Joice, em meio a bicicleta toda retorcida. Joice sofreu múltiplas fraturas no quadril e em ambas as pernas, e foi imediatamente transferida para Santa Casa de Campo Grande.

