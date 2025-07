Jovens compositores já podem se inscrever para a 10ª edição do FESMORENA

As inscrições para participar do 10ª edição do FESMORENA que celebra 10 anos em 2025 já estão abertas a estudantes de de 7 a 17 anos, regularmente matriculados em escolas públicas ou privadas de Mato Grosso do Sul e podem ser feitas gratuitamente até o dia 12 de setembro pelo site www.fesmorena.com.br.

Os interessados devem enviar uma composição autoral inédita, que será avaliada por uma curadoria técnica especializada. Veja o edital.

A final do FESMORENA 2025 será realizada no dia 21 de dezembro, no Teatro Dom Bosco, em Campo Grande. Os 15 finalistas selecionados subirão ao palco ao vivo e serão avaliados por um júri técnico especializado.



O festival premiará os participantes com um total de R$ 13 mil, divididos entre os três primeiros colocados e as categorias especiais: Melhor Letra, Melhor Torcida, Voto Popular e, pela primeira vez, a de Melhor Música Coletiva, para incentivar a coautoria entre os estudantes.



As músicas selecionadas serão gravadas, apresentadas em palcos e avaliadas por especialistas. Mas antes disso, elas já nascem com valor: são vozes em formação que se reconhecem criadoras.



Criado em 2015 como um experimento entre arte e educação, o FESMORENA une composição, performance, gravação e visibilidade em um circuito formativo que respeita a infância e enxerga na juventude uma potência criadora.



“Mais do que revelar talentos, o FESMORENA ajuda os jovens a reconhecerem que têm algo a dizer — e que sua voz merece ser escutada”, afirma Daniel Escrivano, idealizador do projeto e Presidente do Instituto Cerrado Central, realizador do festival.



Em uma década de trajetória, o projeto já reuniu mais de mil inscrições autorais, com impacto direto em cerca de 45 cidades sul-mato-grossenses. São canções escritas por estudantes que encontram apoio em suas escolas, famílias e comunidades.



Através do Estúdio Móvel FESMORENA, o projeto percorre municípios do estado com estrutura profissional de captação de áudio e vídeo, permitindo que todos participem e gravem suas músicas com qualidade, mesmo longe dos grandes centros.





O festival integra a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), com recursos do Ministério da Cultura repassados à Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e à Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. O Fesmorena conta com o apoio da TV Morena, Morena FM Easy, Zoom Publicidade, Colégio Dom Bosco e do Deputado Federal Vander Loubet.





