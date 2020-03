Jovens ignoram recomendações de contágio e fazem bailes funks

Priscilla Porangaba, com informações do R7

Jovens da região de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, participaram de um baile funk na comunidade durante o último fim de semana.

A festa ocorreu em meio à pandemia do novo coronavírus e apesar das recomendações do governo de evitar aglomerações e permanecer em casa.

Imagens publicadas nas redes sociais por frequentadores mostram organizadores do "Baile da DZ7", onde jovens da região de Paraisópolis aparecem na festa apesar da disseminação do vírus e da facilidade de contágio.

Outras imagens mostram festas semelhantes ocorridas na manhã do domingo no Jardim Corumbé, na zona norte de São Paulo. Em seu perfil nas redes sociais, no entanto, os organizadores do "Baile da DZ7" negam que tenham ocorrido o baile funk no último fim de semana.

