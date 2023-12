Jovens que passam o Natal sozinhos apontam momento de "reflexão" e "descanso"

Família ou amigos, essas não são opções na confraternização de Natal para algumas pessoas, seja por evitar conflitos políticos ou até mesmo familiares.



Conforme a pesquisa da Genial/Quaest, divulgada a sexta-feira (22), cerca de 21% dos brasileiros têm algum tipo de receio de discussões políticas possam estragar a ceia de Natal, sendo que 10% dos entrevistados optaram por não participarem das comemorações de Natal deste ano justamente por conta de divergências políticas.



Além das questões partidárias, os mais jovens optam por ficar em casa com seus próprios rituais.



O estudante de direito, Vinicius dos Santos de 23 anos, faz parte da parcela de jovens que costuma passar a data sozinho. "Prefiro ficar sozinho, comer um chocolate um doce e dormir. Agradecer por mais um Natal e planejar a vida para o próximo ano", falou.



Além de preferir ficar em casa, o estudante, confessa que escolha também é para evitar conflitos, e fala sobre momento de planejamento. "Também é um momento de reflexão dos meses passados, notar erros e acertos das atitudes e ações, ver o quanto amadurecemos", frisou.



Vitória de Lima Xavier também de 23 anos mantém um ritual particular e faz sua própria ceia. "Minha mãe e irmã moram no interior, a família é um pouco dispersa, então prefiro ficar em casa, aproveitando meu momento de descanso", conta a manicure.



"Costumo preparar uma ceia só pra mim, com comidas que gosto e faço uma playlist de filmes que vejo durante a véspera, depois durmo, sem confusão", contou Vitória que gosta da tranquilidade.

