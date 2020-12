Jovens são atropelados por ônibus e soldado morre na hora

Joilson Francelino, com informações do Metrópoles

O soldado do Exército Brasileiro, Cristian Jeferson, 19 anos, morreu e outras duas pessoas ficaram feridas após serem atropeladas por um ônibus, na segunda-feira (8), enquanto atravessavam uma avenida, no Gama – Brasília.

De acordo com informações de testemunhas, um grupo de cinco pessoas atravessava a pista e não observou a chegada do veículo, sendo atingidas pelo coletivo.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), Cristian Jeferson, 19 anos, foi atingido de frente pelo ônibus e acabou ficando sob o veículo. A vítima morreu no local.

Um jovem de 17 anos teve fratura na perna esquerda e Naiane Amorim Santana, 18, teve a perna direita amputada. Dentro do coletivo, uma passageira sofreu ferimentos leves.

Nas redes sociais de Cristian Jeferson, vítima fatal, familiares, amigos e conhecidos deixaram inúmeras mensagens de pesar. “Papai do céu está recebendo um soldado, um guerreiro que sofreu comigo e acordou comigo todos os dias no internato. Com chuva, sol, fome e, o mais importante de tudo, estava lutando por um motivo: seus pais”.

Deixe seu Comentário

Leia Também