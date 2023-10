Juan Nazareth deixa função de subsecretário de políticas para Juventude

Juan de Paula Nazareth foi exonerado da função de subsecretário da Subsecretaria de Políticas Públicas para Juventude, da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, conforme publicação oficial assinada nesta terça-feira (10) pelo secretário de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Arlei Caravina.

Ainda conforme publicação, Juan será reconduzido, se for o caso, ao respectivo cargo efetivo do quadro permanente de Pessoal do Poder Executivo Estadual.

Juan foi nomeado em maio, após três meses do cargo vago, após saída de Fernando Henrique Carvalho Miranda.

Até o momento, ninguém foi nomeado para a vaga.

