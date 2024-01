Juizado Federal em Campo Grande receberá reforma de R$ 322 mil

Nesta sexta-feira, 12 de janeiro, o Diário Oficial da União publicou um extrato de contrato firmado entre o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) e a empresa Conservil Construções e Serviços LTDA para a realização de obras no prédio localizado em Campo Grande.

O documento mostra que a empresa será responsável pela execução da obra, cujo valor global é de R$ 322.200,61 (trezentos e vinte e dois mil e duzentos reais e sessenta e um centavos).

A reforma compreenderá a prestação de serviços especializados em engenharia, incluindo pavimentação e jardinagem no estacionamento, ampliações de banheiros, pintura predial, e adequações de ambientes internos no prédio do Juizado Especial Federal de Campo Grande.

O contrato terá uma vigência de 230 dias corridos, a contar da data de sua assinatura (10/01/2024).

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também