Julgamento de Moro é suspenso após desembargador pedir vista

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Paraná suspendeu mais uma vez, nesta segunda-feira (8), o julgamento das Ações de Investigação Judicial Eleitoral (Aijes) contra o senador Sergio Moro (União-PR), que podem resultar na perda de seu mandato.

O julgamento foi interrompido após pedido de vista do desembargador Julio Jacob Junior, e o caso deve voltar a ser julgado ainda na terça-feira (9).

Até o momento, os desembargadores Luciano Carrasco Falavinha Souza, Claudia Cristina Cristofani e Guilherme Frederico Hernandes Denz votaram contra a cassação do mandato do senador, enquanto o desembargador José Rodrigo Sade votou a favor da perda do mandato de Moro.

As Aijes em questão foram protocoladas pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e Partido Liberal (PL), que acusam Moro de abuso de poder econômico, uso indevido de meios de comunicação ao longo da campanha eleitoral de 2022 e caixa dois.

Caso seja condenado pelo TRE-PR, Moro não deixará o cargo imediatamente, já que sua defesa ainda poderá recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Caso sua cassação seja confirmada pela Corte Eleitoral brasileira, novas eleições serão convocadas no Paraná para preencher a vaga deixada por ele, que também ficará inelegível por oito anos.

