Jurista alemão palestra nesta terça-feira no TRT

O professor PhD e jurista Robert Alexy, filósofo do Direito alemão contemporâneo estará em Campo Grande nesta terça-feira (6),a convite da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), para proferir a palestra “Direitos Fundamentais e o Princípio da Proporcionalidade”.

O jurista alemão profere a conferência de abertura do evento sobre os Direitos Fundamentais às 9h, na sede do TRT 24ª, na rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira, 208 - Jardim Veraneio.

A vinda do Professor Robert Alexy ao Brasil faz parte de uma ação articulada entre as Escolas Judiciais dos TRTs da 24ª (MS), 18ª(GO) e 11ª Regiões (AM) e ao apoio da Escola Superior de Advocacia da OAB-MS, para palestra nos três Tribunais.

Além do jurista Robert Alexy, proferem palestra no evento em Campo Grande o Juiz Federal e Professor Dr. Dirley da Cunha Junior, o Professor Dr. Jorge Cavalcanti Boucinhas Filho e o Juiz do Trabalho Dr. Renato Sabino.

Biografia

Robert Alexy é um dos teóricos do direito e também está entre os constitucionalistas mais respeitados no mundo. Professor aposentado de Direito Público e Filosofia do Direito da Universidade de Kiel, na Alemanha, tem obras publicadas em mais de 20 países. Sua pesquisa se concentrava na interface entre Direito Constitucional e Filosofia do Direito, especialmente nos temas que envolvem a jurisdição constitucional, os Direitos Fundamentais, a Teoria da Justiça e a relação entre as esferas do Direito e da Moral.

Serviço:

O Professor Dr.Robert Alexy estará disponível para entrevistas antes do início do evento, a partir das 8h15. Haverá tradutor.

