Justiça de MS anuncia pagamento de taxas judiciárias via pix

Durante a sessão do Conselho Seccional da OAB/MS, o presidente do Tribunal de Justiça (TJMS), Des. Sérgio Fernandes Martins, esteve presente para anunciar aos advogados duas novidades que resultarão em mais celeridade na prestação jurisdicional.

A primeira é o pagamento das taxas judiciárias por pix, uma forma de confirmação de pagamento mais rápida do que o boleto. Ressalte-se que, com o PIX, é possível realizar transações 24 horas por dia, durante todos os dias do ano - incluindo fins de semana e feriados.

A segunda novidade é o subestabelecimento por meio on-line. Assim, a partir de agora, será possível aos advogados substabelecer processos de forma automática, para um ou mais advogados, de acordo com a necessidade, sem que este precise peticionar ou aguardar procedimentos manuais por parte do cartório.

Estavam também presentes na reunião o presidente da OAB/MS Bitto Pereira, a vice-presidente Camila Bastos, o secretário-geral Luiz Renê G. do Amaral, a secretária-geral adjunta Janine Delgado, entre outros advogados.

