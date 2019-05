Justiça do Trabalho retoma atendimentos em MS

O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul (TRT-MS) voltou a atender normalmente, nesta sexta-feira (31), após suspensão dos trabalhos na quinta-feira (30), devido a um problema em dois nobreaks, que causou indisponibilidade dos sistemas.

Conforme noticiado ontem no JD1 Notícias, o expedientes nas unidades do TRT-MS ficaram suspensos devido a um princípio de incêndio em um nobreak, na sede da Justiça do Trabalho, no Parque dos Poderes, na noite de quarta-feira (29).

Segundo a assessoria, não houve danos materiais, mas os sistemas ficaram inoperantes por questões de segurança. “Sem o Processo Judicial Eletrônico, não tem como realizar audiência, por isso o expediente foi suspenso em todas as áreas do estado”, informou.

Os prazos judiciais dos processos eletrônicos que estiveram em curso no dia 29 e 30 de maio, ficam prorrogados para o primeiro dia útil subsequente.

