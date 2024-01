Justiça Federal lança edital para coleta e reciclagem de resíduos em Campo Grande

A Justiça Federal de Mato Grosso do Sul divulgou o Edital de Chamamento Nº 001/2024 com o objetivo de selecionar associações e/ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Essas organizações serão responsáveis pela coleta e processamento de resíduos sólidos e materiais descartados pelos prédios da Justiça Federal de 1º grau em Mato Grosso do Sul, localizados na cidade de Campo Grande/MS. Isso ocorrerá mediante a assinatura do Acordo de Cooperação Mútua.

Para serem habilitadas a promover o Acordo de Cooperação Mútua, as associações e/ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis devem atender a alguns requisitos, que são:

1. Estar formal e exclusivamente constituídas por catadores de materiais recicláveis.

2. Possuir infraestrutura para realizar a triagem e classificação dos resíduos recicláveis descartados.

3. Apresentar um sistema de rateio entre os associados e/ou cooperados.

4. Estar regularmente cadastradas e habilitadas no Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR).

A entrega dos documentos de habilitação e credenciamento deve ser realizada no período de até 15 dias úteis após a publicação do Edital no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3ª Região, no horário das 12:00 às 19:00 horas.

Quanto à coleta, o prazo de vigência do contrato é de 24 meses, a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 21 do Decreto 8.726/2016, caso haja apenas uma associação ou cooperativa habilitada. Se houver mais de uma entidade habilitada, cada uma realizará a coleta por um período consecutivo, seguindo a ordem estabelecida em sorteio público.

Os endereços para a realização da coleta incluem o Fórum da Justiça Federal em Campo Grande/MS, o Arquivo Central da JFMS, a Turma Recursal de Campo Grande, e o Juizado Especial Federal de Campo Grande.

Mais detalhes podem ser encontrados no site oficial da Justiça Federal de Mato Grosso do Sul, no link https://www.jfms.jus.br/licitacoes/2024

