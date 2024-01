Justiça garante vaga para menino de 11 anos que passou em vestibular de matemática

Pedro Molina, com informações do Metrópoles

O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM) determinou que a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) segure uma vaga no curso de matemática para o menino Luan Gabriel Aguiar Gama, de apenas 11 anos, aprovado em um vestibular da instituição no ano passado.

Luan Gabriel ficou conhecido após participar do quadro Pequenos Gênios, do Domingão com Huck, da Globo, onde resolveu problemas complexos de matemática sem a ajuda de calculadoras e apresentou conhecimento em geografia.

O juiz Marcelo Vieira, do TJAM, entendeu que o menino atende aos critérios para altas habilidades e superdotação do tipo acadêmico.

“Assim, em um cenário ideal, já havendo o diagnóstico de altas habilidades, entendo que seria necessária uma avaliação multidisciplinar para determinar se o avanço escolar seria capaz de produzir algum prejuízo significativo ao aluno”, disse o juiz em sua decisão.

O menino atualmente cursou até o 5º ano do ensino fundamental, mas o juiz solicitou que a Secretaria de Educação do Amazonas realizasse um exame de avanço escolar para avaliar se Luan Gabriel tem as condições necessárias para ingressar na universidade.

“Merece destaque o fato de que pessoas, em especial crianças, que possuem altas habilidades, podem ter nuances muito próprias no que tange ao aspecto emocional, podendo até mesmo desenvolver quadros ansiogênicos ou de depressão, fato este, inclusive, destacado em laudo psicológico”, destacou o magistrado sobre a necessidade do pedido.

A avaliação deve ser feita em 45 dias, e a vaga deve ser reservada até o fim do processo.

