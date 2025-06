Justiça Itinerante finaliza o mês no São Conrado e Santo Amaro

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul divulga o calendário da Justiça Itinerante semestralmente e as últimas datas previstas antes do novo ciclo são para atendimento nos bairros, São Conrado (unidade I) e Santo Amaro (Unidade II) nesta segunda-feira (30). O atendimento é das 7 horas às 11h30, com prioridade para idosos, gestantes e deficientes, com senhas limitadas.

As demandas ocorrem sobre ações de alimentos, cobrança, conversão de separação em divórcio, rescisão contratual entre outros serviços.

Quem desejar mais informações basta ligar nos telefones (67) 3314-5503 e 3314-5537; ou comparecer na sede do Juizado, na Rua Antônio Corrêa, 85, na Vila Glória (entre as Rui Barbosa e Pedro Celestino próximo à Avenida Fernando Corrêa da Costa).

Um novo calendário contendo as datas em que o ônibus de serviços judiciários estará nos bairros será divulgado.

Locais

Segunda (30/6)

Unidade I: São Conrado - Av. Gal Alberto Carlos de Mendonça, s/n em frente à Policlínica

Unidade II: Santo Amaro - Rua Ministro José Linhares, s/n (esquina com a Rua Yokohama) em frente à UPA

Confira todas as localidades atendidas na Capital

JD. Campo Belo - Rua Gualter Barbosa, s/n (esquina com a Rua Costa Rica), em frente à E.E. Ada Teixeira

Vila Nasser - Rua Januário Barbosa, 366, em frente ao CRAS

Coronel Antonino – Av. Pres. Castelo Branco, em frente ao Quartel do Corpo de Bombeiros Militar

Pioneiros - Rua Ana Luísa de Souza, 1.090, em frente ao CEINF São José

Dom Antônio Barbosa - Rua Lúcia Santos, s/n, em frente à E.M Pe. Tomaz Ghirardelli

Universitário - Av. Guaicurus, esquina com a Rua Marques de Olinda, em frente ao UPA

Coophavila II - Rua dos Recifes, 981, em frente a USF Dr. Alfredo Neder

Santo Amaro - Rua Ministro José Linhares, s/n (esquina com a Rua Yokohama) em frente à UPA

JD. Noroeste - Rua Indianápolis (Esquina com a Rua panamá) em frente ao CEINF

Nova Lima - Rua Ida Baís, 19, em frente ao Centro de Saúde São Francisco

Piratininga - Rua Dona Carlota,94, em frente à E.M Prof° Adair Oliveira

JD. Canguru – Rua Catiguá 712, em frente à Escola Arlene Marques Almeida

Moreninhas – Rua Anacá, s/n, em frente à Unidade Básica de Saúde

Tiradentes - Av. Roterdan, s/n em frente à Escola Prof° Iracema Mª Vicente

Novos Estados - Av. Nosso Senhor do Bonfim, 2685, em frente a USF Estrela Dalva

Aero Rancho –Rua Plínio Mendes dos Santos (esquina com Rua Tokuei Nakao) em frente à praça

Nova Campo Grande – Av. Dois,21, em frente à E.M Fauze Scaff Gattass Filho

Nova Bahia - Av. Nosso Senhor do Bonfim, 18 (esquina com a Rua dos Coqueiros, em frente à UPA)

