Justiça manda reter cachê de Maraisa por suposta dívida milionária

A dupla sertaneja Maiara e Maraisa estavam na mira da Justiça após o cunhado de Maraisa pedir um processo judicial contra a cantora.

Conforme informações do jornal O Dia, a Justiça tentou penhorar a live de Maiara e Maraisa para que a cantora pague um suposto empréstimo que ela teria feito com uma empresa em que seu irmão é sócio.

Na ação, Elias alega que a Gaia Agrobusiness emprestou R$ 1 milhão para a gêmea pagar uma dívida da compra de uma fazenda em Morrinhos, Goiás, através de uma nota promissória. O empresário alega que a sertaneja não quitou o suposto empréstimo, cujo o valor atualizado com juros gira em torno de R$ 1,4 milhão.

Segundo informações, o empresário Elias Fernandes da Silva entrou na justiça contra a cantora em 2019. Em nota, o advogado da dupla, Dr. Mauricio Vieira de Carvalho Filho, afirma que a cantora foi manipulada por seu ex-namorado Raimundo, irmão de Elias, a assinar sete notas promissórias em branco quando estavam juntos em 2017. Após intervenção de advogados, Raimundo teria devolvido apenas seis delas

O comunicado afirma que essa nota não devoldida foi falsificada pelos irmãos, que "buscam de maneira vil e suja, compelir que a Maraisa efetue o pagamento de um débito inexistente, sem lastro, e sem justificativa".

Maraisa se pronunciou sobre o assunto:

“Parece moda falar em relacionamento abusivo, mas ele realmente existe. Senti isso na pele! Você se deixar manipular a ponto de assinar promissória em branco é muito mais que ingenuidade. A única coisa que desejo é a resolução disso o mais breve possível. Já me sinto muito forte por não ter cedido às ameaças de levar o assunto para imprensa, pronto tá aí! Sobre este assunto é a primeira e única vez que vou me pronunciar, uma hora isso tem de deixar de fazer parte da minha vida”

Leia na íntegra o comunicado do advogado de Maiara e Maraisa:

No que concerne ao Processo Judicial n? 0714309-49.2019.8.07.0001, em trâmite perante a 1ª Vara de Execução de Brasília, onde consta como Exequente Elias Fernandes da Silva e como Executado Carla Maraisa Henrique Pereira, necessário se faz alguns importantes esclarecimentos e ponderações abaixo:

1 - O Processo foi protocolizado em 30/05/2019, ou seja, há mais de 01 ano, tendo a Maraisa já apresentado defesa nos referidos autos, sendo que o Senhor Elias, de maneira leviana e imoral, através de seus patronos, tem buscado jogar e dilvulgar o máximo possível de informações sobre o processo (QUE SÃO PÚBLICAS) com o único e exclusivo intuito de causar constrangimento á Maraisa, o que não ocorre, e nem ocorrerá, posto que a mesma é VÍTIMA de todo um "circo" criado para que a mesma seja prejudicada.;

2 - A Maraisa NADA DEVE AO SENHOR ELIAS, nunca comprou nada, ou fez qualquer negócio ou fez empréstimo com o mesmo, nunca teve relação comercial com a pessoa que ajuizou a ação judicial em seu desfavor. O senhor Elias é irmão do ex namorado da Maraisa, o senhor Raimundo, o qual de maneira, ilícita repassou uma nota promissória para o seu irmão, com o claro intuito de tentar conseguir vantagem financeira em desfavor da mesma.

Maraisa teve um relacionamento com o Senhor Raimundo, um relacionamento abusivo e tóxico, o qual a mesma sofre as consequências até os dias atuais.

Durante o relacionamento, e devido a pouca idade, e pouca instrução da mesma à época, foi induzida por seu então namorado, Raimundo, á assinar várias promissórias em branco, sob o argumento de que ambos iriam adquirir uma propriedade rural. Todas as promissórias foram assinadas em branco, sendo que das 07 promissórias, apenas 06 foram devolvidas depois DA INTERVENÇÃO dos advogados da mesma. Contudo, uma das promissórias não foi devolvida, e foi preenchida á mão, pelo senhor Raimundo, tendo como CREDOR a empresa Gaia Agribusinnes, da qual o Senhor Raimundo é Sócio.

4 - Nota-se que a promissória NÃO FOI PREENCHIDA PELA MARAISA, e que todas foram assinadas no mesmo dia, conforme se faz prova pelos documentos em anexo.

5 - Outro ponto de suma importância, é que a Nota Promissória foi preenchida inicialmente tendo como credor a empresa Gaia Agribusinnes, sendo que a mesma chegou a ser protestada na Comarca de Goiatuba, em 26/06/2018, tendo como apresentante o próprio Raimundo, ressaltando que a praça de pagamento era a comarca de Goiatuba, no Estado de Goiás.

