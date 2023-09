"Juventude na Rota" realiza seminário gratuito na Capital

No próximo dia 15 de setembro, será realizado em Campo Grande uma imersão sobre Empreendedorismo, Marketing, Novas Tecnologias e Inteligência Artificial, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, durante a Edição Especial do “Levanta Juventude – Juventude na Rota”. A ação é uma organização da Prefeitura da Capital, por meio da Sejuv (Secretaria da Juventude).

Ao longo da programação do evento que espera reunir cerca de mil jovens, serão realizadas apresentações de dança, música e talk show, além de palestras com profissionais de renome nacional e internacional.

Voltado para jovens, acima de 15 anos, interessados sobre assuntos como Big Data e Universo da Inovação, o evento terá início às 13 horas, com entrada gratuita. Para participar é necessário fazer a inscrição pela internet, através do link a seguir: https://sejuvcg-cursos.cheetah.builderall.com/pre-inscricao

Palestrantes

Uma das atrações é Tony Ventura, especialista em tecnologias que já capacitou mais de 50 mil pessoas em cidades como Nova Iorque, Cancun, Bangkok, Kuala Lumpur, Chiang Mai, Guadalajara, Berlim e São Paulo.

“Temos acesso às novas tecnologias que ainda não foram lançadas no mercado e vamos ensiná-los a usar as melhores ferramentas da internet a seu favor, atualizá-los. Saberão como fazer antes do futuro chegar, ficando à frente dos concorrentes”, disse Ventura.

Outro palestrante é Dema Oliveira, um dos maiores especialistas em expansão de negócios do Brasil. Com quase duas décadas de experiência como executivo em empresas como Tim e Samsung. Ele também é sócio fundador da Goshenland, umas das maiores empresas de consultoria para expansão de negócios do país e fundador da ONG Instituto Amarelinha.

Serviço

Juventude na Rota;

15 de setembro (sexta-feira);

A partir das 13 horas;

Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, Av. Waldir dos Santos Pereira.

Mais informações: 3314-3577 ou pelo WhatsApp (67) 99287-2008.

