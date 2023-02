Kátia Sarturi é a nova titular da Semadur

Foi publicada em Edição Extra do Diogrande de terça-feira (31), a nomeação de Kátia Silene Sarturi Warde como nova Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, ocupando o lugar de Luis Eduardo Costa que foi exonerado a pedido, no mesmo documento.

A nova titular da Semadur é procuradora-chefe de Assuntos Imobiliários, Kátia é Doutora em Direito pelo Centro Universitário de Brasília-UniCEUB. Kátia é membro da Comissão de Acompanhamento de Projetos e de Regularização Fundiária de Campo Grande (Coaref) e da Comissão de Advocacia Pública (CAP) da OAB/MS.

A procuradora também é vice-presidente do Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul (IDAMS) A nova chefe da Semadur tem experiência na docência e gestão do ensino superior, na área de Direito, desde 2001.

“Recebi o convite da prefeita Adriane Lopes com alegria e aceitei com honra e muita responsabilidade. A Semadur é uma Secretaria importante, com atividades que refletem diretamente no dia a dia da população e por esta razão exige dedicação e trabalho qualificado. Conheço as matérias atidas à atuação da Pasta e pretendo implementar uma gestão moderna e eficiente, visando pavimentar caminhos a sedimentar o protagonismo da nossa prefeita que deseja solidificar Campo Grande como a Capital das Oportunidades”, afirma Kátia.

Deixe seu Comentário

Leia Também