Kayky Brito e Larissa Manoela foram os nomes mais buscados no Google em 2023

O conflito familiar envolvendo a fortuna da atriz Larissa Manoela com a família, ganhou repercussão e até matéria no Fantástico, e fez com que a artista tivesse o nome mais pesquisado entre as mulheres no ano de 2023 no brasil, conforme levantamento do Google trends.

Larissa contou que não tinha acesso no dia a dia ao próprio dinheiro e relatou brigas envolvendo, entre outras coisas, pedidos negados de transferência por PIX. A atriz conseguiu formalizar a saída da empresa que mantinha com os pais e deixou para eles uma fortuna de R$ 18 milhões.

Após o caso da artista, os deputados Pedro Campos (PSB- PE) e Duarte Junior (PSB-MA) apresentaram um Projeto de Lei (PL) que amplia a proteção legal a crianças e adolescentes que iniciaram de forma precoce a vida trabalhista.

A atriz ficou ainda em 2° com o nome mais buscado entre as personalidades do Brasil. O primeiro nome mais buscado foi do ator Kayky Brito, atropelado por um motorista de aplicativo em setembro na Avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

O ator teve politrauma corporal e traumatismo craniano após o atropelamento e recebeu alta 27 dias após a internação.

Já Ana Hickmann foi a 3ª personalidade mais pesquisada no Brasil em termos gerais e a 2ª na categoria mulheres. Apresentadora ganhou foco nacional após agressões do marido Alexandre Correa. Veja a lista completa:

