KFC abre primeira unidade de MS em shopping de Campo Grande

A franquia internacional de fast food Kentucky Fried Chicken, mais conhecida mundo afora como KFC, irá inaugurar sua primeira unidade de Mato Grosso do Sul em Campo Grande, no shopping Norte Sul Plaza. A informação foi confirmada pela assessoria da empresa à reportagem do JD1.

Conhecido por seu icônico frango frito, a rede é mais uma das adições ao cardápio campo-grandense, que cada vez mais conta com a presença de franquias internacionais reconhecidas que, até algum tempo atrás, eram somente sonhos na mente de quem vive na Capital.

A inauguração faz parte dos planos de expansão do KFC, que em 2022 assinou um acordo que garante a inauguração, nos próximos 10 anos, de 400 unidades nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país.

Quem passa pelo Norte Sul Plaza já deve ter se deparado com o futuro KFC, que no momento se trata de tapumes com a logotipo da empresa, já que o local passa por obras para poder abrigar a franquia.

Ainda não se sabe quando o restaurante será inaugurado, porém, a previsão está para o último trimestre do ano, ou seja, já pode esperar pelo seu frango frito a partir de outubro.

Sobre a empresa -

A história do KFC começou em 1930, quando o coronel Harland David Sanders adquiriu uma loja em posto de combustível, na beira da estrada, e começou a vender frango frito, utilizando uma receita que havia saboreado durante a infância. O frango fazia tanto sucesso que trazia cada vez mais pessoas ao restaurante do posto de gasolina. Por dez anos, o coronel foi aperfeiçoando a receita até que, em 1940, chegou ao que considerou a perfeição.

Depois disso, quis expandir seus negócios: patenteou o nome Kentucky Fried Chicken e saiu pelo país em busca de franqueados. Em 1957 veio a ideia de servir o frango em balde, embalagem que viraria ícone da marca. E o sucesso foi tanto que, em 1964, o coronel recebeu uma oferta irrecusável. Já com 74 anos, ele vendeu o KFC, mas continuou presente como embaixador da marca e se tornou conhecido como o criador da receita de um frango inigualável, crocante por fora e suculento por dentro, que faz sucesso em todo o mundo e é servido para milhões e milhões de pessoas, todos os dias.

Atualmente, a rede possui mais de 28 mil restaurantes no mundo em mais de 140 países, atendendo cerca de 14 milhões de clientes diariamente. No Brasil, o KFC possui mais de 160 restaurantes e é considerado líder do segmento de frango frito no país.

