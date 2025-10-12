Kim Kardashian avalia reduzir presença em reality da família

Kim Kardashian está prestes a fazer uma grande mudança em sua carreira.

Conhecida mundialmente por seu papel de destaque no reality show da família, Keeping Up with the Kardashians — e, mais recentemente, The Kardashians —, a empresária e influenciadora avalia reduzir sua participação no programa para se dedicar a sua nova carreira no Direito.

Segundo informações do site Radar Online, Kim estaria reconhecendo os limites de sua agenda.

“Ela chegou a um ponto em que precisa ser realista sobre sua capacidade. Entre o império de negócios em expansão, os quatro filhos e suas ambições na área da justiça social e da carreira jurídica, simplesmente não há horas suficientes no dia — algo precisa sair”, revelou uma fonte próxima à estrela.

Kim não deve deixar o reality show completamente, mas sua presença pode ser diminuída nas próximas temporadas.

A decisão vem após anos de protagonismo nas telas: a família Kardashian-Jenner está há mais de duas décadas envolvida com a televisão, com Kim sendo considerada por muitos a personagem central das produções.

A mudança de rumo não é recente. Kim iniciou seus estudos em Direito há alguns anos, optando por um caminho alternativo ao tradicional. Ela utilizou uma legislação específica da Califórnia — também válida em outros três estados dos EUA — que permite o aprendizado prático com advogados, em um formato semelhante ao estágio.

Após quatro tentativas, ela conseguiu passar em uma prova fundamental exigida pela instituição equivalente à Ordem dos Advogados, validando o primeiro ano do curso.

