Kiss retorna aos palcos sem maquiagens em evento especial em Las Vegas

Após anunciar sua aposentadoria dos palcos com a turnê de despedida End of the Road, a banda Kiss surpreendeu os fãs ao confirmar uma nova apresentação ao vivo.

O show especial, que marcará a primeira performance do grupo em dois anos, acontecerá sem as icônicas maquiagens e figurinos, como parte do evento KISS Army Storms Vegas, em Las Vegas, nos Estados Unidos, entre os dias 14 e 16 de novembro.

O anúncio foi feito por e-mail aos fãs cadastrados no site oficial da banda. Além da apresentação principal, o evento contará com uma programação especial, incluindo um show do ex-guitarrista do grupo, Bruce Kulick, além de participações de convidados especiais.

A agenda completa e detalhes sobre a venda de ingressos serão divulgados em breve.

A última vez que o Kiss subiu ao palco foi no dia 2 de dezembro de 2023, quando encerrou sua histórica turnê de despedida no Madison Square Garden, em Nova York.

A excursão End of the Road passou pelo Brasil em 2023 e também em 2022, levando os fãs à emoção com performances carregadas de pirotecnia e sucessos atemporais como Rock and Roll All Nite e I Was Made for Lovin’ You.

