Kit gratuito com a nova parabólica digita está disponível para famílias em Cassilândia

Em todo o estado mais de 40 mil lares já foram contemplados com o kit gratuito da nova parabólica digital e mais de 370 famílias em Cassilândia pode fazer o pedido de agendamento até o dia 30 de junho para garantir o benefício.

Todo o processo, do agendamento até a instalação do equipamento, é gratuito com auxílio da entidade "Siga Antenado", criada por determinação da Anatel para apoiar na população na migração da tecnologia. O beneficiário precisa estar inscrito em algum programa social do Governo Federal, por meio do CadÚnico, e ter uma parabólica tradicional instalada e em funcionamento.

É importante fazer a substituição para não ficar sem acesso à programação da TV aberta via satélite. A nova parabólica digital oferece mais de 140 canais gratuitos, com som e imagem de alta qualidade, sem interferências.

Basta entrar em contato pelo telefone 0800 729 2404 ou acessar o site sigaantenado.com.br , informando o CPF ou o Número de Identificação Social (NIS) no momento do atendimento.



