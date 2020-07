Kits merenda chegam à 30 mil famílias da capital nesta segunda

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Por conta da suspensão das aulas presenciais, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) distribui nesta segunda-feira (6), 30 mil kits merenda, beneficiando alunos da Rede Municipal de Educação (Reme) e suas famílias.

Desde o dia 18 de março a Prefeitura já adquiriu 50 mil kits. Deste total, 20 mil foram distribuídos na primeira etapa, e nesta segunda etapa, ainda em andamento, a quantidade de famílias beneficiadas aumentou, chegando a 30 mil.

Para receber o kit a família precisa estar cadastrada no Programa Bolsa Família.

A Semed também entregará 681 kits para 24 entidades assistenciais. As entregas são feitas nas 104 Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis) e 98 de Ensino Fundamental.

Na Escola Municipal José Mauro Messias da Silva – “Poeta das Moreninhas” -, na Moreninha IV, são 370 alunos que vão receber o kit. Os pais devem aguardar o contato dos gestores das unidades, que vão organizar as entregas para evitar tumulto, além de tomarem todas as medidas de higienização do espaço.

Para retirar o kit, é necessário que os pais ou responsáveis apresentem documento original de identificação com foto e o cartão do Programa Bolsa Família.

Deixe seu Comentário

Leia Também