Kokedama: Técnica japonesa será ensinada de graça no Horto Florestal

Acontece em novembro a oficina gratuita de kokedama, técnica japonesa criada para cultivar diversos tipos de plantas dentro de uma esfera de musgo. O curso é oferecido pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), as aulas acontecerão às segundas-feiras, nos dias 9, 16, 23 e 30 de novembro, no Ateliê do Horto Florestal.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas através dos telefones (67) 99883-3040 (Evelyn) ou (67) 99273-9346 (Cida). As vagas são limitadas e os interessados podem optar pelo período matutino, das 8h às 10h ou vespertino, das 14h às 16h.

Os alunos deverão levar uma muda de planta pequena, um pacote de substrato, humus de minhoca e musgo esfagno pequenos, um rolo de cordão, uma tesoura e duas bacias pequenas. As plantas sugeridas são: jibóia, hera, mini antúrio, orquídeas ou suculentas.

Cursos permanentes – Além de oficinas sazonais, o Horto Florestal oferece cursos permanentes de pintura em madeira e macramê à população.

O curso de pintura em madeira acontece às terças-feiras, de 8h às 11h ou de 13h às 16h. Já o de macramê é realizado às quartas-feiras, de 8h às 10h30 ou de 13h às 15h30.

Mais informações podem ser obtidas através do (67) 99273-9346.

