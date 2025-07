Lote do lado paraguaio da Rota Bioceânica entra em fase de consolidação de estruturas

A aplicação de solo enriquecido com cal, uma das primeiras camadas do pacote estrutural da segunda fase da Rota PY15 já começou. A pavimentação deste trecho de aproximadamente 59 quilômetros está localizada perto do distrito de Mariscal Estigarribia, no Paraguai.

O Corredor Bioceânico começa em Mato Grosso do Sul, no município de Porto Murtinho, e atravessa o Paraguai, Argentina e chega ao Chile como opção de caminho mais curto para o Oceano Pacífico e acesso ao mercado asiático – a países como China, Índia, Japão, e outros .



O engenheiro Francisco Guerrero, superintendente de obras do Lote 2, explicou que as obras já estão em andamento nas áreas que ficaram em condições adequadas após a passagem da frente fria. O trabalho inclui a estabilização das áreas afetadas pelas chuvas, o que em breve permitirá a conclusão das camadas estruturais e o avanço para as próximas etapas do projeto.

As obras na área de Mariscal Estigarribia incluem aterro, fundação e drenagem, além da limpeza, desobstrução e instalação de bueiros.

Um campo de teste de solo-cimento também foi concluído recentemente, começando no km 184,7 na direção oeste. Segundo Guerrero, aproximadamente 250 pessoas fazem parte da equipe atualmente alocada na área.

Detalhes gerais

A terceira seção da Rota Bioceânica é dividida em quatro seções. A primeira, com aproximadamente 54 km de extensão, está sendo desenvolvida pelo Consórcio Pacífico; a segunda, com aproximadamente 59 km de extensão, está sendo desenvolvida pelo Consórcio Chaco Norte; a terceira, com aproximadamente 55 km de extensão, está sendo desenvolvida pela CDD Construcciones; e a quarta, com aproximadamente 52 km de extensão, está sendo desenvolvida pelo Consórcio TCR. No total, o projeto abrange 224 quilômetros estratégicos do Chaco Paraguaio.

