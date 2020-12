Lar de Idosos espera por gesto solidário no Natal

Gabrielly Gonzalez, com informações da assessoria

Realizado há mais de dez anos com apoio de amigos, funcionários, voluntários, empresas e pessoas físicas, o Natal Solidário do Instituto Sirpha Lar do Idoso é uma campanha que tem o intuito de dar aos idosos presentes escolhidos por eles mesmos – pedido é feito por meio de “cartinhas”.

Chinelo, bermuda, camiseta, hidratante, perfume, pijama, óculos, bolsa, kit de banho, lápis de cor, relógio e vestido são algumas das opções dos 79 idosos residentes no local.

Para Nathália Rocha Grabowski, assistente social da instituição, essa ação é uma oportunidade para aqueles que sentem o desejo de contribuir para o bem-estar do próximo. “Se envolver neste projeto dá a oportunidade de realizar o sonho de alguém. Sonho esse que muitas vezes é simples e pequeno aos nossos olhos, mas para eles, os idosos, faz muita diferença”, disse.

Para doar, é preciso entrar em contato com a instituição e escolher quantas cartas quiser; a lista pode ser solicitada pelo WhatsApp (67) 9-9170-7797. A entrega do presente deverá ser na instituição, que é localizada na Rua Luxo, 125 - Bairro Nova Lima. Os presentes deverão ser entregues até o dia 10 de dezembro.

Por conta das medidas de biossegurança, os presentes arrecadados passarão por uma quarentena antes de serem entregues aos idosos. A entrega ocorrerá no dia 18 de dezembro, com direito a uma comemoração de natal interna - somente para eles.

Sobre o Lar:

O Sirpha Lar do Idoso é uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), fundada em 05 de fevereiro de 1967. O local é destinado ao domicílio coletivo de idosos, de ambos os sexos, independentes ou com algum grau de dependência aos quais recebem atendimento integral à saúde e bem-estar, com vistas a promoção, proteção e prevenção, zelando pela qualidade de vida dos acolhidos.

